Schwartzman ve Fernandez, Fransa Açık'ta 4. turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Arjantinli Diego Schwartzman ve Kanadalı Leylah Fernandez 4. tura çıktı.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansındaki tek erkekler 3. tur maçında, 15 numaralı seribaşı Schwartzman ile 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov karşılaştı.



Roland Garros'ta 2020'de yarı final oynama başarısı gösteren Schwartzman, Bulgar rakibini 6-3, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.



Tek kadınlarda ise geçen yılın ABD Açık finalisti 17 numaralı seribaşı Fernandez, 3. turda 14 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile mücadele etti. 19 yaşındaki Fernandez, İsviçreli tenisçi karşısında 7-5, 3-6 ve 7-5 sona eren setlerle 2-1 galip geldi.



Bir diğer tek kadınlar mücadelesinde 2019 Fransa Açık yarı finalisti ABD'li Amanda Anisimova (27 numaralı seribaşı), dünya 81 numarası Çek rakibi Karolina Muchova'nın üçüncü sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.



Kadınlarda Aliaksandra Sasnovich'in üç kez grand slam şampiyonu Angelique Kerber'i 2-0'lık (6-4, 7-6) skorla geçtiği 3. tur maçlarında Coco Gauff, Martina Trevisan ve Elise Mertens de rakiplerini eledi.





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