Schalke Ozan Kabak'ı kadroda düşünmüyor

Bundesliga'ya bu sezon yeniden dönen Schalke'de Milli oyuncumuz Ozan Kabak gözden çıkarıldı.



Bild'in haberine göre Schalke'nin Ozan Kabak ile birlikte Amine Harit'e kulüp bulması yönünde bildiri yapıldığı kaydedildi. Kadronun en değerli iki ismi olarak gösterilen oyuncuların maaş yükünden de kurtulmak istendiği ifade edildi.



Ozan Kabak geçen sezonu Norwich'te geçirmiş, bir önceki sezon ise 6 aylık Liverpool macerası yaşamıştı.





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