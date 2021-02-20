Schalke "04" Borussia Dortmund!

Almanya Bundesliga'da 22. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke'yi 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Schalke '04' Borussia Dortmund!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2021 22:22
Almanya Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan mücadele, Dortmund'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Jadon Sancho, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile 45. ve 79. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Borussia Dortmund, 36 puanla 6. sırada yer buldu. 8 maçtır galibiyet alamayan Schalke ise 9 puanla son sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld'i konuk edecek. Schalke 04 ise Stuttgart deplasmanına konuk olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için