Almanya Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Borussia Dortmund'u konuk etti.



Veltins Arena'da oynanan mücadele, Dortmund'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Jadon Sancho, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile 45. ve 79. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.



Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Borussia Dortmund, 36 puanla 6. sırada yer buldu. 8 maçtır galibiyet alamayan Schalke ise 9 puanla son sırada yer aldı.



Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld'i konuk edecek. Schalke 04 ise Stuttgart deplasmanına konuk olacak.



