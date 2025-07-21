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Saul Niguez, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile anlaştı. İspanyol futbolcu, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

calendar 21 Temmuz 2025 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 09:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Saul Niguez, Trabzonspor için geliyor
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Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı. Niguez, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Niguez, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. 30 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü saat 19.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.

FATİH TEKKE DE AÇIKLADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan Esfahan ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Saul Niguez, yeni oyuncumuz" dedi ve transferi açıkladı.


Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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