Satrançta Avrupa ikincisi olduk

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satrançta Avrupa ikincisi olduk
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30 Temmuz 2023 23:20
Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün Iasi kentinde yapılan organizasyonda 12 yaş kategorisi maçları yapıldı.

Türkiye 12 Yaş Genel Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.

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