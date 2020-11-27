Şaşırtan istatistik: Ronaldo frikiklerde golü unuttu

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, her türlü gol atma konusunda ustalaşmasına rağmen frikiklerde kabus yaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Şaşırtan istatistik: Ronaldo frikiklerde golü unuttu
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27 Kasım 2020 18:59
35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, uzun süredir golcülüğüyle Avrupa futbolunu sarsmaya devam ediyor. 

Juventus oyuncusu, her türlü pozisyonu gole çevirebilmesine rağmen frikiklerde aynı başarıyı sergileyemedi.

KARİYER ORANI YÜZDE 6

Athletic'in haberine göre; Portekizli süper yıldız, kariyerinde kullandığı frikiklerin yüzde 6'sını gole çevirebildi.

2016 yılında beri ise, 68 frikik kullanan 35 yaşındaki Ronaldo, bunların 2'sinde ağları sarstı. Ronaldo, son 4 yılda sadece yüzde 3'lük orana ulaşabildi. 

İstatistikleri daha iyi anlayabilmek adına Premier Lig'de son 5 yılda frikiklerin golle sonuçlanma oranının yüzde 9.2 olduğunu not olarak düşmek gerekiyor.

Bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 9 gol ve 1 asist kaydeden Ronaldo'nun, kariyeri boyunca geliştiremediği tek yönünün frikikler olduğu söylenebilir.



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