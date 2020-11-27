Şaşırtan istatistik: Ronaldo frikiklerde golü unuttu

35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, uzun süredir golcülüğüyle Avrupa futbolunu sarsmaya devam ediyor.



Juventus oyuncusu, her türlü pozisyonu gole çevirebilmesine rağmen frikiklerde aynı başarıyı sergileyemedi.



KARİYER ORANI YÜZDE 6



Athletic'in haberine göre; Portekizli süper yıldız, kariyerinde kullandığı frikiklerin yüzde 6'sını gole çevirebildi.



2016 yılında beri ise, 68 frikik kullanan 35 yaşındaki Ronaldo, bunların 2'sinde ağları sarstı. Ronaldo, son 4 yılda sadece yüzde 3'lük orana ulaşabildi.



İstatistikleri daha iyi anlayabilmek adına Premier Lig'de son 5 yılda frikiklerin golle sonuçlanma oranının yüzde 9.2 olduğunu not olarak düşmek gerekiyor.



Bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 9 gol ve 1 asist kaydeden Ronaldo'nun, kariyeri boyunca geliştiremediği tek yönünün frikikler olduğu söylenebilir.



