Sarıyer SK'den deplasmanda önemli 3 puan!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer SK, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

calendar 17 Ekim 2025 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sarıyer SK'yi ağırladı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer SK 3-1 kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri, biri penaltıdan olmak üzere 30 ve 61. dakikalarda Papis Dembele ve 68. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü 43. dakikada Benny attı.

Ümraniyespor'da golü atan Benny, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 8 puanda kalırken Sarıyer puanını 7'ye çıkardı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarıyer ise evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kurtuluş Aslan, Haydar Avcı

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 79 Yunus Emre Yılmaz), Oğuz Yıldırım, Hoti, Serkan Göksu, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 69 Atalay Babacan), Barış Ekincier (Dk. 79 Kosoko)

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 85 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 85 Eşref Korkmazoğlu), Emre Yeşilyurt, Anziani (Dk. 78 Ozan Sol), Dembele, Berkay Aydoğmuş, Camara (Dk. 78 Muhammed Mert), Babacar (Dk. 69 Urie)

Goller: Dk. 30 ve Dk. 61 Dembele, Dk. 68 Babacar (SMS Grup Sarıyer), Dk. 43 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Oğuz Yıldırım, Dk. 82 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 39 Ömer Bayram, Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 79 Berkay Aydoğmuş, Dk. 90+4 Urie (SMS Grup Sarıyer)

 

 

