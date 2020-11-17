Galatasaray'da Saracchi bilmecesi... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti.



Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti...



Takvim'in haberine göre; 22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli. Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu.



Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.



TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ



Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin euro karşılığında 1.5 yıllığın kiraladığı Marcelo Saracchi, bu sezon takımın vazgeçilmez ismi oldu.



Sarı-kırmızılı ekipte 6 karşılaşmaya çıkan Saracchi, yaşadığı iki farklı sakatlık nedeniyle de 5 maç kaçırdı.





