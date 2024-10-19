Şanlıurfaspor, Adana'da farklı kazandı

Şanlıurfaspor, Adanaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan toplayarak yukarılara tırmandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Adana'da farklı kazandı
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19 Ekim 2024 20:58
Son güncelleme 19 Ekim 2024 21:09
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Şanlıurfaspor 4-1'lik skorla kazandı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Isaac Donkor kendi kalesine, 41, 52 ve 81. dakikalarda Kayode kaydetti.

Adanaspor'un tek golü 86. dakikada Amadou Ciss'ten geldi.

Ev sahibi ekipte Isaac Donkor, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Şanlıurfaspor, bu sonuçla birlikte 3 maçta 7 puanla 13 puana yükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

Şanlıurfaspor, gelecek hafta Iğdır FK'yı ağırlayacak. Adanaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Selim Şenöz

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin (Dk. 46 Devran Şenyurt), Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 35 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 55 Yepie), Diakite (Dk. 84 Burhan Tuzun), Ferhat Katipoğlu (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Turgay Gemicibaşı

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Forsell (Dk. 46 Cuma Menize), Malle (Dk. 80 Ashkovski), Kayode, Nafican Yardımcı (Dk. 80 Mehmet Coşkun), Hakan Erçelik (Dk. 58 Begic), Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Gönülaçar (Dk. 84 Efe Arda Koyuncu), Miraç Acer

Goller: Dk. 1 Donkor (Kendi kalesine), Dk. 42, 51, 80 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 86 Ciss (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Donkor (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar, Dk. 76 Fatih Eren (Şanlıurfaspor)

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