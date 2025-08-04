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Samsunspor'un rakibi belli oldu!

Avrupa Ligi'nde direkt play-off turunda mücadele edecek olan Samsunspor'un muhtemel rakibi belli oldu.

calendar 04 Ağustos 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'un rakibi belli oldu!
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Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ARDA TURAN, BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşan Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, temsilcimizi deplasmanda 4-2, içerde ise 2-0'lık skorlar ile elemişti. Genç teknik adamın Samsunspor ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

KARŞILAŞMALARIN TARİHİ


Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.



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