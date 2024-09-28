Isaac Solet, Zeki Yavru ile yaşadığı çarpışma sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/fGse8JgaS0



— Sporxtv (@sporxtv) September 28, 2024

Süper Lig'deki Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar yaşandı.Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı.Zeki Yavru, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. Isaac Solet ise oyuna devam edemedi. Solet, sahaya ambulans girmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samsunsporlu taraftarlar, ambulansla oyundan çıktığı sırada Solet'i alkışladı.Yayıncı kuruluş, daha sonra Solet'in durumuyla ilgili bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada Solet'in tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.