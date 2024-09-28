Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar!

Samsunspor - Göztepe maçında Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeki Yavru, müdahalenin ardından oyuna devam etti.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar!
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28 Eylül 2024 16:08
Son güncelleme 28 Eylül 2024 16:48
Süper Lig'deki Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar yaşandı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı.

Zeki Yavru, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. Isaac Solet ise oyuna devam edemedi. Solet, sahaya ambulans girmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samsunsporlu taraftarlar, ambulansla oyundan çıktığı sırada Solet'i alkışladı.

Yayıncı kuruluş, daha sonra Solet'in durumuyla ilgili bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada Solet'in tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



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