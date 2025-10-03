Samsunspor, Musaba'nın golüyle Legia Varşova deplasmanında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/XX3H7VwWUK



Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oldu. Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandı.Samsunspor, karşılaşmanın 10. dakikasındaattığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol sesi çıkmazken devreye Samsunspor'un tek gollü üstünlüğü ile girildi.Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken temsilcimiz Polonya'da 3 puanının sahibi oldu.Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti. Temsilcimiz son olarak 25 Temmuz 1998 tarihinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetle birlikte Samsunspor, Avrupa'daki 7. galibiyetini elde etti.Bu sonuçla beraber Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Legia Varşova ise açılışı puansız yaptı.Samsunspor, ikinci hafta maçlarında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 23 Kasım tarihinde sahasında konuk edecek. Legia Varşova, Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.Avrupa maçlarında UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Rövanş karşılaşmasında 0-0 berabere kalıp Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda Intertoto kupası haricinde kırmızı-beyazlılar, ilk kez Konferans Ligi'nde sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar Konferans Ligi'nde; Dinamo Kiev, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşı karşıya gelecek.Avrupa kupalarında 12 maça çıkan Samsunspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Rakip kaleye 16 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 14 gol gördü.Samsunspor'da Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Ebrima Ceesay, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle, Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise statü gereği Legia Varşova maçı kadrosunda yer almadı. Legia Varşova'da ise; Jean-Pierre Nsame, Henrique Arreirol ve Claude Gonçalves sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji 11'iyle başladı.Legia Varşova ise; Tobiasz, Burch, Pankov, Jedzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski, Augustyniak, Wojciech Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak 11'i ile sahaya çıktı.4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.51. dakikada Musaba'nın pasında altıpas içindeki Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Tobiasz'a çarparak havalanan topu Mouandilmadji kafayla boş kaleye gönderdi. Jedrzejczyk ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.68. dakikada Weibhaupt'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.80. dakikada Legia Varşova'nın golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Korner atışından gelen topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Rajovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu yuvarladı. Hakem Jeremie Pignard önce orta noktayı gösterdi, daha sonra VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.Stat: Marshall Jozef PilsudskiHakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Alexis Auger (Fransa)Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski (Dk. 63 Elitim), Augustyniak, Wojciech Urbanski (Dk. 76 Bichakhchyan), Chodyna (Dk. 82 Zewlakow), Stojanovic (Dk. 63 Weibhaupt), Colak (Dk. 63 Rajovic)Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Soner Gönül), Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 63 Makoumbou), Ntcham (Dk. 83 Borevkovic), Holse, Coulibaly (Dk. 63 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 83 Mendes), MouandilmadjiGol: Dk. 10 Musaba (Samsunspor)Sarı kartlar: Dk. 24 Augustyniak, Dk. 90+1 Jedrzejczyk, Dk. 90+3 Pankov (Legia Varşova), Dk. 20 Celil Yüksel, Dk. 90+1 Van Drongelen, Dk. 90+3 Borevkovic, Dk. 90+6 Yunus Emre Çift (Samsunspor)