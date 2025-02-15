Samsunspor'da Konyaspor öncesi 4 isim sınırda

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Konyaspor öncesi 4 isim sınırda
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15 Şubat 2025 15:34
 Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Marc Bola ve Lubomir Satka'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı, TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

- 4 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.


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