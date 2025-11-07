Samsunspor'da hedef direkt son 16!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek liderliğe yükselen Samsunspor, ilk 8 içinde yer alarak son 16 turuna direkt yükselmeyi hedefliyor.UEFA Konferans Ligi'nde "3'te 3" yapan Samsunspor, 36 takımlı ligde 9 puan ve averajla liderliğe yükseldi.Kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlı takım, ilk karşılaşmada deplasmanda Legia Varşoya'yı 1-0, sahasında ise Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı ise aynı skorla 3-0 geçerek gözünü ilk 8'e dikti.Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, Hamrun Spartans galibiyetinden son derece mutlu olduklarını söyledi.Konferans Ligi'nde yenilmeden ve kalelerinde gol görmeden emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Bilen,ifadelerini kullandı.Konferans Ligi'nin 4. müsabakasını İzlanda'da oynayacaklarına dikkati çeken Bilen, şöyle devam etti:Samsunspor'u Avrupa'da bilinirliği artan bir kulüp haline getirmek istediklerinin altını çizen Bilen, şunları kaydetti: