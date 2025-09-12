12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Samsunspor'da Antalyaspor maçı öncesi tek eksik!

Samsunspor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sağ el tarak kemiğinden ameliyat edilen Emre Kılınç maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Tanguy Coulibaly'in ise forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor maçında 3 puan hedefliyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
