"Şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı!"

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmanın Galatasaray'a çok yakıştığını söyledi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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'Şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı!'
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08 Haziran 2023 11:31
1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkına konuştu.

Hatipoğlu,  "Şampiyonlukta aslan payını, teknik direktörümüz Okan Buruk'a, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza vermek lazım. Bu kıvılcımı başkanımız Dursun Özbek'in, sevgi, birlik ve beraberlik üzerine kurduğu başkanlık yolu başarıyı getirdi. Bu ateş 12 Haziran tarihindeki seçimlerde Dursun Özbek tarafından yakıldı ve 4 Haziran tarihinde de mutlu sona ulaşıldı" dedi. 

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