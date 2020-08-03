Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluk oranları

İddaa risk yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için şampiyonluk oranlarını belirledi.



UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Başakşehir'in Kopenhag'a karşı turu geçmesi için 1.18 oran verildi. Kopenhag'un tur için oranı ise 3.60 olarak gösterildi.



İşte Şampiyonluk oranları...



UEFA Şampiyonlar Ligi



3.95 - Man City

4.00 - Bayern

5.50 - PSG

8.25 - Atletico

8.50 - Barcelona

9.25 - Atalanta

14.0 - Leipzig

15.0 - Juventus

22.0 - Real Madrid

60.0 - Napoli

75.0 - Lyon

200.0 - Chelsea



UEFA Avrupa Ligi



2.65 - Man United

5.25 - Inter

6.50 - Leverkusen

7.50 - Wolves

7.75 - Sevilla

15.0 - Roma

15.0 - Getafe

15.0 - Shakhtar

25.0 - Basel

55.0 - Başakşehir



