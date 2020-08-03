Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluk oranları

İddaa risk yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için şampiyonluk oranlarını belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Başakşehir'in Kopenhag'a karşı turu geçmesi için 1.18 oran verildi. Kopenhag'un tur için oranı ise 3.60 olarak gösterildi.
İşte Şampiyonluk oranları...
UEFA Şampiyonlar Ligi
3.95 - Man City
4.00 - Bayern
5.50 - PSG
8.25 - Atletico
8.50 - Barcelona
9.25 - Atalanta
14.0 - Leipzig
15.0 - Juventus
22.0 - Real Madrid
60.0 - Napoli
75.0 - Lyon
200.0 - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi
2.65 - Man United
5.25 - Inter
6.50 - Leverkusen
7.50 - Wolves
7.75 - Sevilla
15.0 - Roma
15.0 - Getafe
15.0 - Shakhtar
25.0 - Basel
55.0 - Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Başakşehir'in Kopenhag'a karşı turu geçmesi için 1.18 oran verildi. Kopenhag'un tur için oranı ise 3.60 olarak gösterildi.
İşte Şampiyonluk oranları...
UEFA Şampiyonlar Ligi
3.95 - Man City
4.00 - Bayern
5.50 - PSG
8.25 - Atletico
8.50 - Barcelona
9.25 - Atalanta
14.0 - Leipzig
15.0 - Juventus
22.0 - Real Madrid
60.0 - Napoli
75.0 - Lyon
200.0 - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi
2.65 - Man United
5.25 - Inter
6.50 - Leverkusen
7.50 - Wolves
7.75 - Sevilla
15.0 - Roma
15.0 - Getafe
15.0 - Shakhtar
25.0 - Basel
55.0 - Başakşehir