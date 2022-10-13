Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın golleri ve özetleri

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, 11 - 12 Ekim'de oynanan toplam 16 maçla tamamlandı.
Oynanan 16 karşılaşma sonrası 5 takım son 16 turuna kalmayı garantiledi.
İşte maçların skorları, golleri ve özet görüntüleri:
A GRUBU
NAPOLI 4-2 AJAX
RANGERS 1-7 LIVERPOOL
B GRUBU
LEVERKUSEN 0-3 PORTO
ATLETICO MADRID 0-0 CLUB BRUGGE
C GRUBU
V. PLZEN 2-4 BAYERN
BARCELONA 3-3 INTER
D GRUBU
SPORTING 0-2 MARSİLYA
TOTTENHAM 3-2 E. FRANKFURT
E GRUBU
DINAMO ZAGREB 1-1 RB SALZBURG
MILAN 0-2 CHELSEA
F GRUBU
CELTIC 0-2 RB LEIPZIG
SHAKHTAR 1-1 REAL MADRID
G GRUBU
KOPENHAG 0-0 MAN. CITY
DORTMUND 1-1 SEVILLA
H GRUBU
MACCABI HAIFA 2-0 JUVENTUS
PSG 1-1 BENFICA
Oynanan 16 karşılaşma sonrası 5 takım son 16 turuna kalmayı garantiledi.
İşte maçların skorları, golleri ve özet görüntüleri:
A GRUBU
NAPOLI 4-2 AJAX
RANGERS 1-7 LIVERPOOL
B GRUBU
LEVERKUSEN 0-3 PORTO
ATLETICO MADRID 0-0 CLUB BRUGGE
C GRUBU
V. PLZEN 2-4 BAYERN
BARCELONA 3-3 INTER
D GRUBU
SPORTING 0-2 MARSİLYA
TOTTENHAM 3-2 E. FRANKFURT
E GRUBU
DINAMO ZAGREB 1-1 RB SALZBURG
MILAN 0-2 CHELSEA
F GRUBU
CELTIC 0-2 RB LEIPZIG
SHAKHTAR 1-1 REAL MADRID
G GRUBU
KOPENHAG 0-0 MAN. CITY
DORTMUND 1-1 SEVILLA
H GRUBU
MACCABI HAIFA 2-0 JUVENTUS
PSG 1-1 BENFICA