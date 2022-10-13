Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın golleri ve özetleri

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan 16 maçın özet görüntülerini sizler için derledik...

, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın golleri ve özetleri
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13 Ekim 2022 02:32
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, 11 - 12 Ekim'de oynanan toplam 16 maçla tamamlandı.

Oynanan 16 karşılaşma sonrası 5 takım son 16 turuna kalmayı garantiledi.

İşte maçların skorları, golleri ve özet görüntüleri: 

A GRUBU

NAPOLI 4-2 AJAX



RANGERS 1-7 LIVERPOOL




B GRUBU

LEVERKUSEN 0-3 PORTO



ATLETICO MADRID 0-0 CLUB BRUGGE



C GRUBU

V. PLZEN 2-4 BAYERN



BARCELONA 3-3 INTER



D GRUBU

SPORTING 0-2 MARSİLYA



TOTTENHAM 3-2 E. FRANKFURT



E GRUBU

DINAMO ZAGREB 1-1 RB SALZBURG



MILAN 0-2 CHELSEA



F GRUBU

CELTIC 0-2 RB LEIPZIG



SHAKHTAR 1-1 REAL MADRID



G GRUBU

KOPENHAG 0-0 MAN. CITY



DORTMUND 1-1 SEVILLA


H GRUBU

MACCABI HAIFA 2-0 JUVENTUS


PSG 1-1 BENFICA

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