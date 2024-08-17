Samet Yiğitoğlu, kariyerini ABD'de sürdürecek

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Samet Yiğitoğlu'nun basketbol ve eğitim kariyerine ABD'de devam edeceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Samet Yiğitoğlu, kariyerini ABD'de sürdürecek
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17 Ağustos 2024 01:43
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Samet Yiğitoğlu'nun basketbol ve eğitim kariyerine ABD'de devam edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pivotun, Teksas eyaletindeki Southern Methodist University'de kariyerini sürdüreceği ifade edildi.

Samet Yiğitoğlu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 33 maçta 3,91 sayı ve 2,36 ribaunt ortalamayla oynadı.

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