Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.Teknik direktör Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.Oyuncularının her zamanki gibi özverili çalıştığını dile getiren Aybaba, "En önemlisi sakat oyuncumuz yok. Bugün tam kadro çalışıyoruz. Tabii zor karşılaşmalar bunlar. Ligin ikinci yarısının ilk maçı. Herkesin beklentileri değişti." dedi.Bir gazetecinin, "Transfer tahtası kapalı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz. Transferle ile ilgili ne gelişir ne gelişmez bilmiyorum. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki ilk maç." yanıtını verdi.Puan sıralamasında daha yukarı çıkmak istediklerini dile getiren Aybaba, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Zaten biz iyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunumuzu skora yansıtamadık maalesef. Hem iyi hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. İnşallah futbol şansımız yanımızda olur. Tabii büyük Bursaspor taraftarlarını da bu maça desteğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Samet Aybaba, Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarının ilk maçı olması nedeniyle önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Sadece bu maç değil her maç önemli bizim için. Her maçın puan karşılığındaki değeri üç puan biliyorsunuz. Zor bir ikinci yarı var. Taraftarlarımızla birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüneceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve sonunda birlikte başaracağız diye düşünüyorum."Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Aybaba yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını devam etti.