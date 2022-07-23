Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de gözden düşen Mbwana Samatta'ya talip olan Kızılyıldız'ın bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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23 Temmuz 2022 14:05
Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Mbwana Samatta'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kızılyıldız'ın ilgilendiği tecrübeli futbolcunun transferi rafa kalktı.

Kızılyıldız Kulübü, maliyeti sebebiyle Mbwana Ally Samatta transferi için görüşmeleri durdurdu. Oyuncunun kendisi için çok yüksek bir maaş istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de Samatta önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmüyor.

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te geçiren Samatta, çıktığı 39 resmi maçta 9 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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