Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Mbwana Samatta'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kızılyıldız'ın ilgilendiği tecrübeli futbolcunun transferi rafa kalktı.



Kızılyıldız Kulübü, maliyeti sebebiyle Mbwana Ally Samatta transferi için görüşmeleri durdurdu. Oyuncunun kendisi için çok yüksek bir maaş istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de Samatta önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmüyor.



Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te geçiren Samatta, çıktığı 39 resmi maçta 9 gol 5 asistlik performans sergilemişti.





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