Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da oynanacak

Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanacak.

Haber; AA
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Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da oynanacak
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23 Kasım 2024 16:48
Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi maçları, 7-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları da 12-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 
 
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