Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da oynanacak

Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi maçları, 7-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları da 12-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi maçları, 7-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları da 12-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.