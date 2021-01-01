Salley: "Kyrie bir sanatçı, NBA topluluğundan biraz daha saygı görmeli.."

Eski NBA oyuncusu John Salley, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in NBA topluluğundan biraz daha fazla saygı görmesi gerektiğini söyledi.



Kyrie muhtemelen bugün NBA'deki en tartışmalı oyunculardan biri. Gösterişli oyun stili ve vahşi dili arasında, yıldız oyuncu ayrıca spot ışıklarını üzerine çekmekte oldukça başarılı bir isim.



Irving sık sık yoğun eleştirilere maruz kalırken, Salley yakın zamanda 28 yaşındaki oyuncunun neden NBA topluluğundan biraz daha fazla saygıyı hak ettiğini şu şekilde açıkladı:



"Belirli bir plafroma geldiğimizde ve hayatımızda tam kontrol sahibi olmak için bazı kararlar verdiğimizde, belirli sanatçılara yönelik yapılan kötü muamele hakkında bazı düşüncelerim var. Hepimiz güvenli ve korumalı bir alanda performans sergilemek istiyoruz.



Isaiah Thomas, hayatında kimsede böyle bir top hakimiyeti görmediğini söylemişti. Bu, hiç kimsenin bir fırçayı böyle tuttuğunu görmediğini söylemek gibi bir şey. Yani basketbol topunu bir enstrüman gibi düşünürseniz, onun dripling esnasında yapabildiklerini yapmak, bir sanattır.



George Gervin'in yaptığı, sanattır. Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın yaptığı, sanattır. Yani Kyrie bir sanatçıdır ve kendi sanatını icra ederken ne yapacağı ve ne söyleyeceği, ona kalmalıdır."



