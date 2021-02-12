Salih Uçan futboluyla hayran bıraktı! Sezon sonu transfer...

Kulübü ile kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek 27 yaşındaki Salih Uçan, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası maçında kendisine bir kez daha hayran bıraktı.Alanyaspor'un maçtaki 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, pas dağıtımları, hücuma çıkışları ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle ağızlara bir parmak bal çaldı.Galatasaray'ın sezon sonu için görüşme sözü aldığı Salih'i dikkatle izleyen yönetim, "" yorumunda bulundu.Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın lig ve kupa dahil 26 müsabakada 3 golü ve 4 asisti bulunuyor.