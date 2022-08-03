Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz talip

İtalyan ekibi Hellas Verona'nın, Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi.

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Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz talip
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03 Ağustos 2022 18:22
Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken, bonservis bedeli 2.5 milyon euro olarak gösterildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan salih Uçan, geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralandı. Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu, hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekti.

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