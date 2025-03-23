Salih Özcan'dan Beşiktaş için olumlu sinyal!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçti. Salih, Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Salih Özcan'dan Beşiktaş için olumlu sinyal!
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23 Mart 2025 13:09
Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.

Siyah-beyazlılar, sezon başında da gündemine gelen milli oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

DORTMUND AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Salih Özcan için Dortmund'un, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vereceği belirtiliyor. A Milli Takım formasını 22 kez giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Sarı-Siyahlılar ile 16 maça çıktı.

SALİH ÖZCAN DA YOL AYRIMINA HAZIR

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Salih Özcan'ın da ayrılığa olumlu yaklaştığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, deneyimli orta sahayı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırırken, transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

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