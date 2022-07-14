Sakaryaspor'da 2 yıllık imza

Sakaryaspor, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery'i renklerine kattı.

Haber; AA
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Sakaryaspor'da 2 yıllık imza
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14 Temmuz 2022 23:38
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki Kaiyne River Woolery'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 'Hoş geldin' Woolery." ifadeleri kullanıldı.

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