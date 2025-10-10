10 Ekim
Sadettin Saran: "Eda Erdem bizi gururlandırdı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UN Women tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atanan Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in bu görevinin ardından konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UN Women tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atanan Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in bu görevinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Saran, "Eda bizi gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var. Biz bunu önemsiyoruz" dedi.

İstanbul'da bugün düzenlenen etkinlik sonrası basın mensuplarına konuşan Saran, Eda Erdem'in bu görevi üstlenmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti.



Sadettin Saran, "Eda bizi gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var. Biz bunu önemsiyoruz diyoruz ama lafta değil. Benim şirketlerimde çalışanların yüzde 54'ü kadın. Dolayısıyla biz bunu hem lafta hem de aksiyon olarak harekete geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR ANNENİN EVLADI OLARAK VE KIZ BABASI OLARAK KADINLARIN ÖNEMİNİ BİLİYORUM'

Saran, kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekerek, "Dediğim gibi çok güçlü bir annenin evladı olarak ve kız babası olarak kadınların önemini biliyorum. Ayrıca isabet olmuş, Eda'nın elçi olarak görev alması. İşte genç kızlarımız her yerde. Eda'yı örnek alıp çok güzel yerlere gelecekler. Çok faydalı, Atatürkçü bireyler olacaklar" açıklamasını yaptı.

'EDA'NIN OYNAMADIĞI ZAMAN SAHADA OLMASI BİLE KAFİ'

Eda Erdem'in hem sahada hem de saha dışında örnek bir figür olduğuna vurgu yapan Saran, "Eda'nın bizde olması çok büyük bir gurur. Oynamadığı zaman sahada olması bile kafi, sadece adı yetiyor. Sporun dışında şu ortam bile gençlere bu kadar örnek olması Fenerbahçe'nin bir kez daha öncü olması en güzel şeylerden bir tanesi. İnşallah bu tarz durumları çokça göreceğiz. Başka sporcularımızda da inşallah göreceğiz" diye konuştu.

