Sacramento Kings, 17 yıllık eziyetin ardından sonunda playofflara katılmaya hak kazandı.



Dün gece Portland Trail Blazers'ı 120-80 mağlup eden Kings ekibi, bu sezon için bir playoff bileti almayı başardı.



Son 17 yıldır NBA'in en başarısız takımlarından biri olan Kings, MLB takımlarından Seattle Mariners'ın 2022'de playofflara kalmasıyla birlikte, ABD'deki tüm büyük profesyonel spor takımları arasında en uzun playoff kuraklığına sahip olan takım olma rekorunu elinde bulunduruyordu.



Sacramento'nun 2005-06 sezonundaki playoff serüveni, Hall of Fame sınıfı üyesi koç Rick Adelman'ın rehberliğinde gerçekleşmişti. Başrollerinde Mike Bibby, Ron Artest, Brad Miller ve Bonzi Wells'in yer aldığı bu ekip, Batı Konferansı'nın sekizinci sırasından (44-38) playofflara dahil olmuş, ancak ilk turda San Antonio Spurs'e 4-2 elenmişti.



2005-06 sezonunun ardından resmen alt üst olan Kings ekibi, üst üste 16 sezon boyunca istikrarlı olarak vasat altı olması sebebiyle tüm ligin en kötü takımlarından biri haline gelmişti. Sacramento ekibi, 2007'den 2022 yılına kadar 11 başantrenör değiştirmiş ve 36.6'lık bir galibiyet oranı (467-809) yakalayabilmişti.



Başantrenörlük görevi için Mike Brown'ın işe alınmasının ardından Kings, bu sezon hücum reytinginde (119,6) ve maç başına atılan sayılarda (121,0) birinci sırada yer alırken, şut verimliliğinde ikinci sırada yer aldı (49,6) ve ligin en iyi takımları arasına yükselmeyi başardı. Sezonda ayrıca De'Aaron Fox kariyerinde ilk kez All-Star olmayı başarırken, Domantas Sabonis bu başarıya üçüncü kez ulaşmış oldu.



Kings ekibinin playofflara kalmayı garantilemesiyle, NHL'den Buffalo Sabres ve NFL'den New York Jets ekipleri, 11'er seneyle ABD'nin dört büyük profesyonel spor ligindeki en uzun playoff kuraklığı rekorunu paylaşan ekipler oldular.





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