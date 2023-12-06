Sacha Boey için iki seçenek: İmza ya da ayrılık

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor.

480 bin Euro

garanti ücretle en az kazanan yabancı





cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil. olan Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil.

"BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO DÜŞÜNÜLÜYOR"



Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Sacha Boey'in satılması gündeme gelecek.

2000 doğumlu

oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde

sergilediği performansla vitrine

çıktı