Sacha Boey için iki seçenek: İmza ya da ayrılık

Galatasaray'da Sacha Boey'in geleceği ocak ayında belli olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sacha Boey için iki seçenek: İmza ya da ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 10:39
Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor. 480 bin Euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor.

Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil.

"BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO DÜŞÜNÜLÜYOR"

Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Sacha Boey'in satılması gündeme gelecek. 2000 doğumlu oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla vitrine çıktı. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'i transfer listesine aldı.

Premier Lig'den Bournemouth'un sezon başında yaptığı 12 milyon Euro teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, başarı oyuncusundan en az 20 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery