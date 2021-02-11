Ryan Donk, 34 yaşında milli oluyor

Galatasaray'da yükselen bir performansı olan Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda oynayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk, 34 yaşında milli oluyor
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11 Şubat 2021 20:59
FIFA'nın yeni kuralı sonrasında kadrosuna Hollanda pasaportu da bulunan oyuncuları takviye etmek için girişimler yapan Surinam Milli Takımı, Ryan Donk için FIFA'ya yaptığı ikinci başvurudan olumlu yanıt aldı.

Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde ve 1 maç da B takımında oynayan Ryan Donk, böylece 34 yaşında milli olma şansını yakaladı.

Surinam'ın daha önce Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (Kulüpsüz) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) için yaptığı başvurulara onay çıkmıştı.

Geçen sezon tarihinde ilk kez Concacaf Gold Cup'ta oynamaya hak kazanan Surinam, 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmeyi umuyor.



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