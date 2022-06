Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerle ilgili transfer iddiaları da devam ediyor. Bu kez gündemde yer alan isim ise Rus golcü Artem Dzyuba! Deneyimli golcüyle ilgili çarpıcı iki yorum Rusya'dan geldi.



"TÜRKİYE'DE BELKİ 1 SENE OYNAR"



Rus basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki futbolcu Artem Dzyuba, Türkiye'nin en üst ligindeki kulüplerden biriyle görüşmeye başladı. RIA Novosti'ye açıklama yapan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Anzor Kavazashvili, Dzyuba'nın görüştüğü Türk kulübüyle ilgili yorumlar yaptı. Kavazashvili, "Aslında transfer nasıl bir kulüp olacağına bağlı. İlk 3 içinde yer alan bir takımda olmak istiyorsa 33 yaşındaki bir golcü olarak çok hareket etmek ve çalışmak zorunda. Bazen Artem, 33 yaşında olduğunu unutuyor. Türkiye'nin sıcak futbol ikliminde kariyeri uzun sürer mi? Belki 1 sezon oynar" diye konuştu.



"FİZİKSEL AÇIDAN ENDİŞELİYİM"



Anzor Kavazashvili, "Onu her zaman iyi bir golcü olarak tanımladım. Son 10 yılda Rusya'nın en iyilerinden biri. Baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok iyi oyuncular var. Fiziksel olarak dayanıp dayanamayacağından endişeliyim" açıklamasını yaptı.



"TEKLİF EDİLEN RAKAMI KABUL EDER"



Eski futbolcu, Rus golcü için ayrıca "Türkiye'de ne kadar maaş alır bilemem. Zenit'te aldığı para yüzünden sanırım Türkiye'de ona ödeme yapamayabilirler. Yapmazlar. Artem daha düşük bir maaşı kabul eder mi? Artık ilerlemiş yaşını hesaba katarsak, teklif edilen rakamı kabul etmek zorunda kalacaktır. Tabii ki her şey sözleşmeye bağlı" diyerek sözlerini tamamladı.



"FENERBAHÇE'DEN 2 MİLYON EURO NET MAAŞ İSTEDİ"



Öte yandan Match TV yorumcusu Dmitry Shnyakin, Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe ile görüştüğünü ve sarı-lacivertlilerden 2 milyon Euro net maaş istediğini dile getirdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul edemeyeceğini söyleyen Shnyakin, "Dzyuba İstanbul'da pazarlıkları da kendisi yapıyor. Türkiye, futbolda bütçeleri de vuran bir ekonomik gerileme içinde. İkincisi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacaklar ve Jorge Jesus gibi bir teknik adama sahipler. Takımda Luis Gustavo, Attila Szalai, Enner Valencia, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci gibi tecrübeli futbolcular var. Bir de Serdar Dursun gibi golcüye sahipler. Suarez ya da Seferovic'i gerçekten istemiyorlarsa Dzyuba onlar için iyi bir seçenek" dedi.



VİDEO SKANDALI İLE GÜNDEME OTURMUŞTU



Artem Dzyuba, 4 kez Rusya şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Rusya'da Süper Kupa da kazanan golcü isim, geçen sezon Zenit ekibinde 39 maçta 13 gol 7 asist üretmişti. Cinsel içerikli videosu internete sızdırılan Artem Dzyuba, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılmış ve bu olay çokça konuşulmuştu.