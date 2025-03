Los Angeles Lakers'tan Brooklyn Nets'e takas olan D'Angelo Russell, eski takımıyla geçirdiği sürecin kendisi için zorlu geçtiğini itiraf etti.



HoopsHype'a konuşan Russell, "Burada olmak harika bir his. Bunu asla hafife almıyorum. Nereden geldiğimi biliyorum ve açıkçası Lakers dönemim biraz travmatikti." dedi.



29 yaşındaki oyun kurucu, 29 Aralık 2024'te gerçekleşen takasla Brooklyn'e dönerken, Lakers Dorian Finney-Smith ve Shake Milton'ı kadrosuna katmıştı.



Brooklyn'de 13.8 sayı, 2.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalayan Russell, başantrenör Jordi Fernandez'in kendisine duyduğu güveni takdir ettiğini belirtti:



"Artık her gece 25 sayı atmaya çalışan bir oyuncu değilim. Şu an önceliğim doğru oynamak ve takımın kazanmasına katkıda bulunmak." diyen Russell, Brooklyn'de uzun vadeli kalmaya sıcak baktığını da ifade etti: "Neden istemeyeyim? Buradayım, bu takımı seviyorum ve burada olmaktan memnunum."



Brooklyn Nets, şu anda 22 galibiyet ve 43 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor. 10. sıradaki Chicago Bulls'un 4.5 galibiyet gerisinde bulunan Nets, play-in yarışında zorlu bir mücadele veriyor.



Russell, yaz aylarında serbest oyuncu olacak ve Nets'in gelecekteki planlarına bağlı olarak takımda kalıp kalmayacağı belli olacak.