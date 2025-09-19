19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Runjaic: "Zaniolo için ilk 11 henüz erken"

Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic, Milan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 18:00
Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic, Milan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında yeni transfer Zaniolo hakkında konuştu. Runjaic, Zaniolo'nun iyi çalıştığını ancak fiziksel açıdan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

ZANIOLO İÇİN SABIR MESAJI

Zaniolo'nun takıma uyum sürecine değinen Runjaic, "Buraya geldiği ilk günden itibaren iyi çalışmaya başladı. Kendini iyi hissediyor, biz de ondan memnunuz, herhangi bir problem yok. Fiziksel durum biraz daha karmaşık çünkü antrenman kadar maç oynamak da önemli. Pisa maçında beklediğimden biraz fazla süre verdim, onu görmek istedim. Zaniolo topu ayağında seven bir oyuncu. Çok daha fazlasını verebilir ama henüz ilk 11 için erken. Belki salı günü Kupada bir şans bulabilir" dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
