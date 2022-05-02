Rumen oyunculara milli radar!

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edi Ioardanescu'nun bu hafta oynanan Süper Lig maçlarından bazılarını takip etmek için İstanbul'a geldiği ifade edildi.



İlk olarak 29 Nisan Cuma günü Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını izleyen Iordanescu'nun, Gaziantepli futbolcular Alin Tosca ve Alexandru Maxim ile görüştüğü ayrıca Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan da bilgi aldığı belirtildi.



Ayrıca Rumen teknik adamın 1 Mayıs Pazar günü oynanan Galatasaray-Sivasspor maçını da yerinden takip ettiği ve Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan hakkında notlar aldığı ifade edildi.





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