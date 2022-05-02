Rumen oyunculara milli radar!

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edi Iordanescu, bu hafta İstanbul'da oynanan bazı Süper Lig maçlarını yerinde takip etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rumen oyunculara milli radar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2022 09:58
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edi Ioardanescu'nun bu hafta oynanan Süper Lig maçlarından bazılarını takip etmek için İstanbul'a geldiği ifade edildi.

İlk olarak 29 Nisan Cuma günü Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını izleyen Iordanescu'nun, Gaziantepli futbolcular Alin Tosca ve Alexandru Maxim ile görüştüğü ayrıca Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan da bilgi aldığı belirtildi.

Ayrıca Rumen teknik adamın 1 Mayıs Pazar günü oynanan Galatasaray-Sivasspor maçını da yerinden takip ettiği ve Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan hakkında notlar aldığı ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ