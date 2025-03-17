Rumen milli yüzücüler yüksek irtifasında güçlendikleri Erzurum'a tekrar geldi

Romanya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'daki kamplarından verim alınca güç depolamak için tekrar kenti tercih etti.Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti misafir eden kentteki olimpik havuz, yabancı birçok kulübün antrenman merkezi oluyor.Bu kapsamda daha önce kentte yaptıkları kamptan verim alan Rumen yüzücüler, güç depolamak için tekrar Erzurum'a geldi.Romanya Yüzme Milli Takımı, 6 antrenör ve 18 sporcusuyla önce nisan ayındaki milli takım seçmelerinde, sonrasında ise Slovakya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası ile Singapur'daki Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak için kentin yüksek irtifasında güç depoluyor.Romanya Yüzme Milli Takımı Antrenörü Razvan Florea, AA muhabirine, Erzurum'a ikinci kez kamp yapmak için geldiklerini söyledi.Daha önceki kampın takımda güzel sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden Florea, şöyle konuştu:"Buradaki yüksek irtifa kampından sonra milli takım seçmelerinde güzel sonuçlar aldık. Tekrar burada kamp yapmayı düşündük ve yine geldik. Yüksek irtifada kamp yaptıktan sonra bir ay ya da sonraları sonuçlarını görüyoruz. Dünyada da birkaç yerde yüksek irtifa havuzu var ama biz Erzurum'u seçtik ve sevdik çünkü burada bütün imkanlarımız var."Florea, 18 sporcu ile müsabakalara hazırlandıklarını belirterek, "3 haftadır buradayız ve nisan ayında Romanya'da yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Ondan sonra eğer çok hızlı yüzer ve derece elde ederlerse Slovakya'da Avrupa Gençler Şampiyonası, sonrasında ise Singapur'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Ülkemizde de ağustos ayında Dünya Gençler Şampiyonası var, bu yüzden kendimizi biraz şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.2004 olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü yüzmede bronz madalya kazanarak olimpiyat madalyası alan ilk Rumen erkek sporcusu olduğunu hatırlatan Florea, "Romanya tarihinde iki tane olimpik sporcu var. Biri David Popovici diğeri ise benim. 2004 yılında 200 metrede bronz madalya kazanmıştım. David Popovici ise Romanya'nın ikinci olimpik sporcusu oldu." dedi.