Ruben Amorim paylaşılamıyor!

Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim paylaşılamıyor. Portekizli teknik adamın, Liverpool ve West Ham United'ın ardından Manchester United'ın da listesinde olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ruben Amorim paylaşılamıyor!
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09 Mayıs 2024 12:56
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 13:40
Sporting'i şampiyonluğa taşıyan Ruben Amorim, Avrupa'da teknik adam pazarının en gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Portekizli teknik adamla ilgili bu kez Manchester United iddiası geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Ruben Amorim'in, Manchester United'ın teknik direktör listesinde yer aldığı öne sürüldü.

39 yaşındaki teknik adamın adı daha önce West Ham United ve Liverpool ile anılmıştı. Genç teknik adam, Sporting ile kazandığı şampiyonluk sonrası ise kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini belirterek takımda kalma sinyali vermişti.

Öte yandan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın koltuğu sallantıda olsa da, Hollandalı teknik adamla ayrılığın kesin olmadığı belirtildi.

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