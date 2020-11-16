Roy Keane 'aptal' dedi, Manchester City şikayet etti

Kyle Walker, Manchester City ile Liverpool arasındaki maçta yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştiri konusu oldu.



Liverpoollu Sadio Mane'yi düşüren Walker'ın faulü sonrası penaltıyı kullanan Salah golü atıp, takımını öne geçirmişti.



SKY SPORTS'A ŞİKAYET



Maç sonu pozisyonu değerlendiren eski futbolcu Roy Keane, sağ bek oyuncusuna 'aptal' dedi. Bunun üzerine harekete geçen Manchester City yönetimi, 49 yaşındaki yorumcuyu çalıştığı kurum olan Sky Sports'a şikayet etti.



Manchester City yönetimi olay sonrası, oyuncularının eleştirilmesine açık olsalar da; Roy Keane'nin çok ileri gittiğini açıkladı.



