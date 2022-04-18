Rosier'in serisi Giresun'da sona erdi

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takımın başına Valerien Ismael'in geçmesi sonrasında çıktıkları 2 maçta 1 gol ve 2 asist yaparak 3 gole katkı sağlamıştı.
Başarılı futbolcu, dün akşam 3-4-3 oyun formasyonun kanat bek bölgesinde 90 dakika sahada kaldı.
Savunmada zaman zaman pas hatalarıyla dikkat çeken Rosier, hücumda bu kez etkin bir performans ortaya koyamadı. Başarılı futbolcunun yeni hocayla serisi, dün akşamki Giresunspor karşılaşmasıyla sona erdi.
Başarılı futbolcu, dün akşam 3-4-3 oyun formasyonun kanat bek bölgesinde 90 dakika sahada kaldı.
Savunmada zaman zaman pas hatalarıyla dikkat çeken Rosier, hücumda bu kez etkin bir performans ortaya koyamadı. Başarılı futbolcunun yeni hocayla serisi, dün akşamki Giresunspor karşılaşmasıyla sona erdi.