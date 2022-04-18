Rosier'in serisi Giresun'da sona erdi

Beşiktaş'ta Fransız kanat oyuncusu Valentin Rosier, takımın başına Valerien Ismael'in geçmesi sonrasında çıktıkları 2 maçta 1 gol ve 2 asist yaparak 3 gole katkı yaparak seri yakalamıştı. Ancak Giresunspor maçında istediği etkiyi yaratamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rosier'in serisi Giresun'da sona erdi
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18 Nisan 2022 10:18
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takımın başına Valerien Ismael'in geçmesi sonrasında çıktıkları 2 maçta 1 gol ve 2 asist yaparak 3 gole katkı sağlamıştı.

Başarılı futbolcu, dün akşam 3-4-3 oyun formasyonun kanat bek bölgesinde 90 dakika sahada kaldı.

Savunmada zaman zaman pas hatalarıyla dikkat çeken Rosier, hücumda bu kez etkin bir performans ortaya koyamadı. Başarılı futbolcunun yeni hocayla serisi, dün akşamki Giresunspor karşılaşmasıyla sona erdi.

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