Rosier: "Galibiyeti hak etmedik"

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, 1-0 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rosier: 'Galibiyeti hak etmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2021 18:46
Beşiktaşlı Valentin Rosier, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele ile ilgili konuşan Valentin Rosier "İlk yarıda kötü oynadık. Orta sahada çok top kaybettik. İkinci yarda durumu toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bu maçta galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık. Taraftarımız için savaşmalıyız ve bu durumun altından kalkmalıyız." dedi.

Valentin Rosier ayrıca "Net bir pozisyonumuz yok. Antrenmanlarda daha fazla çalışmalıyız. Bunu toparlayabiliriz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.