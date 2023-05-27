Ronaldolu Al Nassr sezonu ikinci tamamladı

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldız isimler bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, ligde şampiyonluğa ulaşamadı.



Ligin 29. haftasında deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşan Al Nassr rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Al Nassr'ın golünü Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luiz Gustavo kaydederken, lider Al Ittihad'ın Al Fayha'yı deplasmanda 3-0 yenmesi sonrası bitime 1 hafta kala 69 puana ulaşan Al Ittihad ligin şampiyonu oldu. Bu sonuçla beraber 64 puana ulaşan Al Nassr ise ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.



Devre arasında transfer olduğu Al Nassr'da 19 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 14 gol 2 asist kaydetti.



