Ronaldo'nun İran'da '99 kırbaç' cezası hakkında açıklama!

Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Esteghlal deplasman kadrosunda yer almadı. Bu durum sürpriz olarak karşılandı çünkü Portekizli yıldız, 28 Şubat'ta Al-Orubah'a karşı oynanan Suudi Pro Ligi maçında 90 dakika sahada kaldı.Bazı iddialara göre Ronaldo, İran'a dönmesi halinde karşılaşacağı yaptırımlardan kaçınmak için bu seyahatten vazgeçti.2023 yılında Persepolis'e karşı oynarken, Al-Nassr'ın takım otelinde hayranı Fatemeh Hammami ile bir araya geldi.Ayağıyla resim yapan sanatçı Hammami, Ronaldo'ya kendi çizdiği birkaç tablo hediye etti. Ronaldo, bu hediyeleri kabul edip sanatçıyla duygusal bir an paylaşırken, İran yasalarına göre evli bir kadına dokunarak kuralları ihlal ettiği öne sürüldü. Bu da "99 kırbaç" cezası spekülasyonlarına yol açtı.İran büyükelçiliği, talkSPORT'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Al-Nassr'ın Esteghlal ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmaya Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle çıkmadığı bildirildi. 40 yaşındaki yıldızın sakatlık riski almaması adına dinlendirildiği belirtilirken, bu sezon 30 maçta 25 gol kaydettiği vurgulandı.