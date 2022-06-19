Ronaldo'nun hedefleri; Marcelo ve Daniel Alves

İspanya'da La Liga'ya geri dönen Real Valladolid'de başkan Ronaldo Nazario, vatandaşlarını transfer etmek istiyor.



Brezilya basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun; Real Madrid'e veda eden Marcelo ve Barcelona'dan ayrılan Daniel Alves'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Ronaldo'nun takımı güçlendirmek kadar, reklam ve sponsor gelirlerini artırmak için de iki ismin transferine sıcak baktığı aktarıldı.



Marcelo ve Daniel Alves'in, Real Madrid ve Barcelona'da aldıkları maaşın Real Valladolid tarafından karşılanamayacağı vurgulanırken, iki tecrübeli ismin maaşlarında fedakarlık yapmaları durumunda transferlerin gerçekleşebileceği öne sürüldü.





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