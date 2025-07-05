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Ronaldo'nun Diogo Jota'nın cenazesine katılmamasının nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Diego Jota ve kardeşi için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi. Katılmadığı için çokça eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun ise neden katılmadığı belli oldu.

calendar 05 Temmuz 2025 23:36 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 23:39
Fotoğraf: Imago
Ronaldo'nun Diogo Jota'nın cenazesine katılmamasının nedeni belli oldu
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Futbol dünyası geçtiğimiz günlerde Liverpool oyuncusu Diego Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğinde şoka uğramıştı.

Portekizli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi için ülkesi Gondomar'da bulunan bir kilisede cenaze töreni düzenlendi.

Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'ndan pek çok futbolcu cenaze töreninde hazır bulunmuştu.


Diego Jota'nın vefatından sonra duygusal açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo ise cenaze törenine katılmamıştı ve çok fazla tepki çekmişti.

Cristiano Ronaldo'nun ise Jota'nın cenaze törenine neden katılmadığı belli oldu.

A Bola'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, Diego Jota'ya en yakın kişilerle iletişim halindeydi ve birilkte bunun en doğru karar olduğu konusunda uzlaşıya vardılar.

Cristiano Ronaldo, kendisinin cenazeye katılmasının yarardan çok zarar vereceğini düşündü ve en üst düzeyde ihtiyatın gerektiği bu zamanda aşırı ilgi çekmekten kaçındığı belirtildi.

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