Ronaldo: "Motivasyonumu son imzama borçluyum"

İrlanda karşısında attığı 2 golle tüm zamanların Milli maçlardaki en golcü ismi olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo: 'Motivasyonumu son imzama borçluyum'
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02 Eylül 2021 08:04
Portekiz'in İrlanda'yı 90'dan sonra bulduğu 2 golle yendiği maçın rekor kırarak kahramanı olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

UEFA mikrofonlarına konuşan Ronaldo, yeni bir rekora sahip olmaktan duyduğu sevinci belirterek motivasyon kaynağının da imzaladığı son sözleşme olduğunu söyledi. Cristiano Ronaldo açıklamasında, "Kariyerimde başka bir rekor daha kırdım ve bu gerçekten inanılmaz. Kendimi iyi hissediyorum, motivasyonumun en büyük nedeni futbol oynamaya devam etmek istemem ve Manchester United'la imzaladığım son sözleşme" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo bu maçtaki golleriyle tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcusu oldu. 180 maçta 111 gole ulaşan Ronaldo, böylelikle erişilmesi güç bir rekora daha imza atmayı başardı.


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