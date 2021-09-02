Ronaldo: 'Motivasyonumu son imzama borçluyum'

Portekiz'in İrlanda'yı 90'dan sonra bulduğu 2 golle yendiği maçın rekor kırarak kahramanı olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.



UEFA mikrofonlarına konuşan Ronaldo, yeni bir rekora sahip olmaktan duyduğu sevinci belirterek motivasyon kaynağının da imzaladığı son sözleşme olduğunu söyledi. Cristiano Ronaldo açıklamasında, "Kariyerimde başka bir rekor daha kırdım ve bu gerçekten inanılmaz. Kendimi iyi hissediyorum, motivasyonumun en büyük nedeni futbol oynamaya devam etmek istemem ve Manchester United'la imzaladığım son sözleşme" diye konuştu.



Cristiano Ronaldo bu maçtaki golleriyle tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcusu oldu. 180 maçta 111 gole ulaşan Ronaldo, böylelikle erişilmesi güç bir rekora daha imza atmayı başardı.



