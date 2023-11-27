Ronaldo'dan alkışlanacak hareket!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaştıkları maçta fair-play örneği sergiledi.
Ronaldo, maçın 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Pozisyona yakın olan hakem Ma Ning, Al Nassr adına penaltı verdi.
Yerden hızla kalkan Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi.
Ronaldo, maçın 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Pozisyona yakın olan hakem Ma Ning, Al Nassr adına penaltı verdi.
Yerden hızla kalkan Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi.
👏Cristiano Ronaldo, Persepolis maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Al Nassr adına penaltı verdi. Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi. pic.twitter.com/PdPb7tTtkK
— Sporxtv (@sporxtv) November 27, 2023
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