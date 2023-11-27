Ronaldo'dan alkışlanacak hareket!

Al Nassr'ın Persepolis ile karşı karşıya geldiği maçta Cristiano Ronalda'dan alkışlanacak bir hareket geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo'dan alkışlanacak hareket!
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27 Kasım 2023 21:37
Son güncelleme 27 Kasım 2023 21:40
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaştıkları maçta fair-play örneği sergiledi.

Ronaldo, maçın 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Pozisyona yakın olan hakem Ma Ning, Al Nassr adına penaltı verdi.

Yerden hızla kalkan Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi.

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