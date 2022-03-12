Ronaldo coştu, MANU kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, kendi sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 3-2 kazandı. Portekizli yıldız, karşılaşmanın; 12, 38 ve 81. dakikalarında sahneye çıkarak takımına 3 puanı kazandırdı.



Konuk ekip Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.



Alınan bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Tottenham ise 45 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Brighton deplasmanına gidecek.



14 YIL SONRA ADA'DA HAT-TRICK



Manchester United, formasıyla ilk olarak 12 Ocak 2008'de hat-trick yapan Ronaldo, 14 yıl iki ay sonra aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli oyuncu kariyerindeki 59. hat-tricki yaparken, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.



FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ OLDU



Öte yandan Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.



Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.





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