Ronaldo, Chelsea'ye sıcak bakıyor

Manchester United'a ayrılmak istediğini bildiren Cristiano Ronaldo'nun, transfer için Chelsea'ye sıcak baktığı ifade edildi.



ESPN'de yer alan haberde; Ronaldo'nun düşüncesinin Londra devine iletildiği, ancak Chelsea'nin resmi bir teklif yapma konusunda henüz nihai kararını vermediği belirtildi.



37 yaşındaki Ronaldo'nun transfer için önünde çok fazla ihtimal olmadığının altı çizilirken, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ile bir araya geldiği hatırlatıldı.



Boehly'nin, kariyerinin son aşamasında olsa bile Ronaldo gibi ikonik bir futbolcuya imza attırma fikrine oldukça sıcak baktığı aktarıldı.



Öte yandan Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'in forvet hattı için farklı planları olması nedeniyle Chelsea'nin kararsız olduğu vurgulandı. Alman teknik adamın, bir sezon önce 115 milyon euro'ya alınmasına rağmen Romelu Lukaku'yu kullanmadığı ve Belçikalı golcünün Inter'e geri döndüğünün altı çizildi.



Tuchel'in, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'nin İngiltere'ye transfer olmayı düşünmesi durumunda, kulüpten Polonyalı golcü için harekete geçilmesini istediği kaydedildi.



Cristiano Ronaldo'nun, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek adına, maaşında indirime sıcak baktığı ve bir Manchester United'ın ezeli bir rakibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Portekizli yıldızın, geçen yaz da Manchester City'ye imza atmasının yakın olduğu hatırlatıldı.





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