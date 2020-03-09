Romanya'da maçlar seyircisiz oynanacak

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Romanya'da maçlar seyircisiz oynanacak
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09 Mart 2020 13:43
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.  

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, Romanya'da ilk kez geçen ay görülmüştü. 

Başkent Bükreş'te 14-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.

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