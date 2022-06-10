Romain Saiss, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yerini Romain Saiss ile dolduruyor.



A Spor'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu, salı günü öğlen saatlerinde Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.



Beşiktaş, bir pürüz çıkmaması halinde Saiss ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak. Faslı futbolcu, sezon başına Beşiktaş'ta 1.5 milyon euro ücret alacak. Tecrübeli futbolcunun kontratında 500 bin euro da bonus maddesi yer alacak.



Fransa'da Valence altyapısından yetişen Romain Saiss, Clermont Foot formasıyla profesyonel oldu. Le Havre ve Angers formaları giyen deneyimli stoper, 2016 yazında 4 milyon euro bonservisle Wolves'a transfer oldu.



Saiss, geçen sezon 31 Premier Lig maçında forma giydi.





